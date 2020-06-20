الرئيسية | عربي و دولي سعوديون "يحتفلون" بعودة الحياة بعد انتهاء حظر التجول

وطنا اليوم-عمان:احتفل السعوديون، مساء الأحد، بالخروج من بيوتهم لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، احتفالا بانتهاء حظر التجول الذي كان مفروضا في أنحاء المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجول السعوديون بتناول الطعام في المطاعم، كما وتجول آخرون على دراجات نارية، واستمتع غيرهم بالمشي مع حيواناتهم الأليفة بعد أن خفت حرارة الجو.

وكانت السعودية قد فرضت إجراءات صارمة في مارس، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، تضمنت فرض حظر تجول كامل على مدار الساعة في معظم البلدات والمدن ولم يُسمح بالخروج خلاله إلا لشراء الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية طارئة.

وبدأت السعودية، التي سجلت نحو 157 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و1267 حالة وفاة، تخفيفا تدريجيا للقيود التي تفرضها على الحركة والأنشطة التجارية في مايو قبل أن ترفع حظر التجول بشكل كامل، أمس الأحد.

وقال هشام محروس، وهو أحد أعضاء مجموعة لقائدي دراجات هارلي ديفيدسون النارية الذين عادوا للتجول بدراجاتهم وسط مدينة الرياض، إنه ما إن سمع بانتهاء الحظر حتى اتصل بالأصدقاء لأجل الخروج.

من ناحيته، أعرب أحمد مؤيد، وهو نادل في مطعم الكوفية، عن سعادته بعودة الحياة الطبيعية، "غنينا مع الزبائن وسعدنا بحودة الحياة الطبيعية للرياض".

وما زالت بعض القيود مفروضة بما في ذلك حظر التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا. كما تظل حدود المملكة مغلقة أمام حركة السفر الدولية وما يزال هناك تعليق لأداء العُمرة.

وبالنسبة للكثيرين فإن مجرد الاستمتاع بالنسيم اللطيف في المساء يرضيهم، وقالت امرأة سعودية إن ابنتها الصغيرة كانت تبكي باستمرار حتى تتمكن من الخروج، وهو ما بات متاحا اليوم.

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