الرئيسية | عربي و دولي 45 وفاة و4301 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وطنا اليوم-عمان:شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد حالات الفيروس المؤكدة في المملكة عتبة الـ150 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 4757 إصابة أمس الخميس و4919 إصابة الأربعاء).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في السعودية 150292، بما في ذلك 53344 حالة نشطة بينها 1941 مريضا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 45 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 48 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.

وتماثل 1849 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 95764 شخصا.

وشهدت العاصمة الرياض تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 1091 إصابة جديدة هناك، مقابل 1442 إصابة أمس و2371 إصابة الأربعاء.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر