الرئيسية | عربي و دولي اشتية يحذر من خروج إصابات كورونا في فلسطين عن السيطرة

وطنا اليوم-عمان:حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، من خروج إصابات كورونا عن السيطرة، وأهابت بالمواطنين ضرورة التقيد بالتعليمات وإجراءات السلامة العامة.

وكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، عبر صفحته على فيسبوك " تجتمع غدا السبت لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن لبحث تقارير اللجان الصحية حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.

وأضاف "ندعو أهلنا لمزيد من الالتزام باجراءات السلامة العامة حتى نتجنب خروج الحالة الوبائية عن السيطرة".

الى ذلك أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة ظهر اليوم الجمعة، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تفوح بمحافظة الخليل، و22 حالة تعافٍ.

وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالات التعافي، 11 منها في محافظة قلقيلية، و11 في قطاع غزة.

وكانت الكيلة أعلنت صباح اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ صباح اليوم الجمعة إلى 39.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر