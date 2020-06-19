الرئيسية | عربي و دولي صاروخ أميركي سري يقتل أردنياَ في سوريا

وطنا اليوم-عمان:نشرت "تويتر" مقطع فيديو لحطام صاروخ AGM-114 Rx-9 Hellfire السري الأمريكي الذي أطلقت عليه تسمية "السيوف الطائرة" والذي استخدمته قوات التحالف ضد الإرهابيين في سوريا.

وتم نشر الفيديو بعد ضربة وجهت إلى رباعيات دفع تابعة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية. وأسفرت الضربة عن مقتل شخصين أحدهما أردني وثانيهما يمني.

وقامت بوابة The Drive الإلكترونية بتحليل حطام 3 صواريخ سرية من طراز Rx-9 Hellfire ذات شفرات حديدية مندفعة

وأظهر الفيديو 3 شفرات بارزة تركب في وسط الصاروخ.

وعلى الرغم من سرية الصاروخ إلا أنه يخلف آثارا واضحة بعد استخدامه لعدم تزوده برأس قتالية أو أية عبوة ناسفة كبيرة.

هذا ولم يؤكد البنتاغون استخدامه لصاروخه السري.

و اكدت تقارير صحفية مقتل اثنين من قادة تنظيم "حراس الدين" بغارة نفذتها طائرة مسيرة يرجح انها تابعة للتحالف الدولي في الطرف الغربي لمدينة إدلب السورية.

وتنظيم حراس الدين ظهر في عام 2018 بعدما انشق عن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بسبب فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

وبينت التقارير أن القتيلين هما المدعو "بلال اليمني" أو "بلال الصنعاني" الذي يقود قطاع البادية في التنظيم، والأردني المدعو بـ"قسام الأردني" الذي كان القائد العسكري في التنظيم المذكور.

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