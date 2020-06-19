الرئيسية | عربي و دولي مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح في نيوزلندا

وطنا اليوم-عمان:اعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن مقتل شرطيا واصابة اخر، صباح الجمعة، في هجوم مسلح تعرضا له أثناء قيامهما بتنظيم المرور في مدينة أوكلاند كبرى مدن النيوزيلندا.

مفتش الشرطة، أندريه كوستر قال في مؤتمر صحفي إن "الهجوم جاء في ظروف لم يكن أحد يتوقع فيها حدوث أي تطور غير طبيعي"، مشيرا إلى أن الشرطيين لم يكونا مسلحين.

وأوضح المفتش أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا له فوهة طويلة، مضيفا "كافة أجهزتنا في حالة صدمة، فهذا أسوأ خبر ممكن أن يتلقاه رجال الشرطة وذووهم".

وبعد الحادث فرضت الشرطة طوقا أمنيا، وفق المفتش الذي رفض الإدلاء بأية تفاصيل حول هوية منفذ الهجوم ودوافعه، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانا مفصلا في وقت لاحق.

وتم إغلاق المدارس ومراكز رعاية الأطفال بالقرب من مكان الحادث في أوكلاند، فيما تواصل الشرطة البحث عن مطلق النار، الذي أصاب أيضا أحد المارة أثناء فراره بالسيارة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يقتل فيها شرطي في البلاد خلال أدائه الخدمة.

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