مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تستقيل بسبب ترامب

وطنا اليوم-عمان:قدّمت مسؤولة رفيعة المستوى في إدارة ترامب ليل الخميس، استقالتها، احتجاجا على ردّ فعل الرئيس الأمريكي على الحركة غير المسبوقة المناهضة للعنصريّة التي تشهدها البلاد منذ وفاة جورج فلويد.

وكتبت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون القضائيّة، في رسالة استقالتها التي قدّمتها إلى الوزير مايك بومبيو أنّ "تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلّق بالظلم العنصري وبالأمريكيّين السود تتعارض مباشرةً مع قيمي ومعتقداتي".

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وتايلور تبلغ من العمر ثلاثين، وهي الشخص الأصغر سنا الذي يتم تعيينه في هذا المنصب، وتعد أول امرأة سوداء تشغله.

وأجج مقتل فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مينيابوليس في 25 أيار/ مايو، الدعوات الملحة لإصلاح جهاز قوات الأمن في الولايات المتحدة.

وواصلت الأمم المتحدة الخميس نقاشاتها التاريخية حول مشروع قرار يدين الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة للشرطة في الولايات المتحدة وباقي العالم، بعد النداء الذي وجهه شقيق جورج فلويد.