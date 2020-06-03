الرئيسية | عربي و دولي قلق في فلسطين مع تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضحت الكيلة في بيان لها، أن من بين العشرين إصابة 18 إصابة في الخليل، حالة في بيت لحم وحالة في مدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة أمس تسجيل 50 إصابة جديدة في فلسطين من بينها 42 إصابة في محافظة الخليل، 5 في القدس و3 في محافظة نابلس.

وحذّر كمال الشخرة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينيّة أمس، من الارتفاع المقلق في الإصابات وتسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة في الساعات الـ 48 الأخيرة قائلًا "نحن مقبلون على كارثة صحيّة في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية".

وكان مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية قال ان حدة الأعراض على المصابين بكورونا خلال الفترة الاخيرة كانت أشد من السابق، وتفشي الوباء أصبح أكبر وأشرس، وهناك الكثير من المخالطين متوقعاً تسجيل المزيد من الإصابات خلال الساعات القادمة.

وقال الدكتور محمد قوقاز مدير صحة شمال محافظة الخليل، في تصريحات لوكالة معا الفلسطينية، انه تم اجراء ما يقارب 2000 فحص خلال الساعات 48 الماضية في محافظة الخليل، ووصل عدد الإصابات إلى 41 منذ الصباح ، مضيفاً ان جميع المصابين بصحة جيدة وأوضاعهم مستقرة.

وأوضح قوقاز ان فترة ما بعد عيد الفطر السعيد، كان هناك تراخي وتهاون ولا مبالاة من المواطنين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، وتوجيهات الوزارة للتعايش مع الوضع القائم، وهو ما أدى إلى حدوث هذا العدد الكبير من الإصابات.

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