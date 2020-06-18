الصحة الفلسطينية: تفشي كورونا أصبح أكبر وأشرس وأعداد المخالطين كبيرة

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، ان حدة الأعراض على المصابين بكورونا خلال الفترة الاخيرة كانت أشد من السابق، وتفشي الوباء أصبح أكبر وأشرس، وهناك الكثير من المخالطين متوقعاً تسجيل المزيد من الإصابات خلال الساعات القادمة.

وقد اعلنت وزيرة الصحة عن ارتفاع عدد مصابي محافظة الخليل الى 41 اصابة منذ ساعات الصباح.

وقال الدكتور محمد قوقاز مدير صحة شمال محافظة الخليل، في تصريحات لوكالة معا الفلسطينية، انه تم اجراء ما يقارب 2000 فحص خلال الساعات 48 الماضية في محافظة الخليل، ووصل عدد الإصابات إلى 41 منذ الصباح ، مضيفاً ان جميع المصابين بصحة جيدة وأوضاعهم مستقرة.

وأوضح قوقاز ان فترة ما بعد عيد الفطر السعيد، كان هناك تراخي وتهاون ولا مبالاة من المواطنين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، وتوجيهات الوزارة للتعايش مع الوضع القائم، وهو ما أدى إلى حدوث هذا العدد الكبير من الإصابات.