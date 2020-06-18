انتقاد غير معهود من مسؤول إماراتي لحفتر بعد خسائره بليبيا

وطنا اليوم-عمان:وجه مسؤول إماراتي رفيع المستوى، انتقادا غير معهود للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن تكبد هزائم كبيرة في المعارك الدائرة مع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير ، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش صرح في منتدى على الإنترنت يوم الأربعاء: "لقد اتخذ بعض أصدقائنا قراراتهم الفردية وأحادية الجانب، ولقد رأينا ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ولاحظنا ذلك مع الجنرال حفتر في ليبيا"، مشيرا أيضا إلى الانفصاليين المدعومين من الإمارات في جنوب اليمن.

وأضاف قرقاش: "لقد ثبت أن الكثير من هذه الحسابات ذات الجانب الواحد خاطئة، فهذه الحسابات تجعلك لا تملك في بعض الأحيان السيطرة أو المشورة الأخلاقية التي تريدها على بعض أصدقائك".

وبعد فشل هجوم حفتر على العاصمة طرابلس هذا الشهر، أعلنت مصر، أحد حلفائه، وقف إطلاق النار ووضع مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وقد وافق حفتر، الذي حصل أيضا على دعم من روسيا، على اقتراح القاهرة.

وأوردت الوكالة، أن حكومة طرابلس أشارت إلى أنها لن تشارك في المحادثات إلا بعد استعادة مدينة سرت بالقرب من الهلال النفطي في ليبيا.

وأفاد قرقاش، بأن الإمارات تدعم المبادرة التي طورتها مصر ورئيس البرلمان الليبي الواقع شرق البلاد، عقيلة صالح، كما وجه انتقادات لتركيا.

وقال: "ما لا تفهمه تركيا اليوم هو أن الحصول على 100 كيلومتر هنا أو 200 كيلومتر هناك لن ينهي الأزمة في ليبيا، تركيا الآن هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وستكون المعركة المقبلة حول سرت مشكلة حقيقية".