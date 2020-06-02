الرئيسية | عربي و دولي إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام المصري بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:اصيب وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري أسامه هيكل بفيروس كورونا بعد مخالطته لاحد المصابين، وفق ما أكدت مصادر في الوزارة لصحيفة اليوم اليوم السابع.

وقالت المصادر للصحيفة أن هيكل يخضع حاليا للعزل المنزلى، ومن المقرر أن يجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.

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