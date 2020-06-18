الرئيسية | عربي و دولي صورة مرسي تحدث جدلا بالبرلمان التونسي

وطنا اليوم-عمان:رُفعت صورة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، في البرلمان التونسي، من قبل النائب سيف الدين مخلوف، الأربعاء.

ورفع مخلوف صورة الرئيس الراحل في الذكرى الأولى لوفاته داخل السجن، قبل أن يرفعها النائب الآخر محمد العفاس.

وكُتب على الصورة: "رحم الله محمد مرسي الرئيس الشهيد، تبقى الأسود أسودا..".

وأثارت الصورة ضجة داخل قاعة البرلمان، إذ انفجرت النائب آمال الورتتاني، والنائب عبير موسى غضبا، واعتبرتا رفع صورة "زعيم جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب توصيفها، استفزازا لمشاعر الحاضرين.

وانسحب مخلوف والعفاس وبقية نواب "ائتلاف الكرامة"؛ احتجاجا على الفوضى التي أحدثتها عبير موسى وزملاؤها في ائتلاف "الحزب الدستوري الحر"، وعدم دفاع من يحسبون أنفسهم على "الثورة" عن حرية التعبير.

وردد مخلوف خلال خروجه عبارة "رغم أنوفكم"، مشيرا بصورة مرسي نحو النواب الغاضبين.

ورفعت نائب عن "الدستور الحر" صورة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، فيما ذكرت موسى أن رفع صورة مرسي في برلمان تونسي هو أمر غير مقبول.

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