سعادة اسرائيلية بتصريحات وزير اماراتي

وطنا اليوم-عمان:رحب وزير العلوم في حكومة الاحتلال يزهر شاي بتصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن هناك مجالات يمكن لبلاده العمل فيها مع تل آبيب مثل التكنولوجيا ومكافحة كورونا.

وقال الوزير في حكومة نتنياهو للوزير الإماراتي: إذا كنت ترغب في التعاون فاعلم أن لديك شريك في تل أبيب.

واضاف الوزير شاي في رسالته لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "سررت لسماع رسالة السلام التي وجهتها.. ذكّرنا الكورونا أن العلم لا يعرف حدودا وأن الابتكار هو مصلحة مشتركة. كلماتك المشبعة بالحكمة تحمل الأمل بمستقبل أفضل وسيكون من دواعي سرور الوزارة مشاركة أبحاثها حول كورونا".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن بلاده يمكنها العمل مع تل ابيب في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.

واضاف قرقاش في كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، إن التواصل مع تل ابيب مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.

وأوضح أن هناك مجالات يمكن لبلاده العمل فيها مع تل ابيب مثل مكافحة "كوفيد-19" والتكنولوجيا.