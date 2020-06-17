الرئيسية | عربي و دولي مشعل يرفض تدخل العاروري في الشأن اللبناني وحديث عن خلافات داخل حماس

وطنا اليوم-أثارت تصريحات صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتقادات واسعة، بعضها من داخل الحركة نفسها وأغلبها انتقادات خارجيّة. مسؤولون في الحكومة اللبنانيّة اعتبروا تصريحات العاروري تدخّلاً في الشؤون الخارجيّة لجمهوريّة لبنان ودعوا للالتزام بالحياد في أوضاع مثيلة.



وكان العاروري قد رفض في تصريحه لقناة الأقصى يوم 15 يونيو ما سمّاه محاولات إثارة نقاش طائفي بين المتظاهرين، كما اعتبر العاروري أنّ الذين ينتقدون تصدّر حماس مشهد الاحتجاجات يخدمون بطريقة أو بأخرى مصالح الكيان الإسرائيلي والولايات المتّحدة في المنطقة. لم تعجب هذه التصريحات الطرف اللبناني، الأمر الذي دفع بعض المسؤولين الحكوميّين للخروج عن صمتهم ورفضهم للتدخّل الأجنبي في الشؤون اللبنانيّة الدّاخلية بشكل علنيّ.



ومن داخل حماس نفسها، نقل قيادي حمساوي بارز بقطر امتعاض خالد مشعل، الرئيس السابق لحركة حماس، من تصريحات العاروري. مشعل اعتبر أنّ الاحتجاجات التي تجري في لبنان شأناً داخلياً لا يعني سوى الشّعب اللبنانيّ ولا يمكن التدخّل سواء بالدعم أو الرفض، لأنّ هذا الأمر من وسعه التأثير على علاقة حماس بالأطراف المتنازعة في لبنان، وهو ما تسعى الحركة لتجنّبه باستمرار. وحسب ما نقله المسؤول نفسه عن خالد مشعل، يرى هذا القيادي البارز أنّ على قياديّي حركته تجنّب الإدلاء بتصريحات غير مدروسة من شأنها أن تضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني في لبنان.



من الواضح أنّ هناك خلافات داخليّة في حركة حماس، ويرجّح أغلب المحلّلين والمتابعين للشأن الفلسطيني أنّ أساس هذه الخلافات هو الانتخابات الداخلية التي ستنظمها حماس في الأشهر القادمة، لذلك من الطبيعي معاينة تباينات سياسيّة بين قادة هذه الحركة في الفترة السابقة لهذه الانتخابات، قد يصل بها الأمر في بعض الأحيان للنقد العلني لمنافسين محتملين وتراشق التهم فيما بينهم.

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