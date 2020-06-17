الرئيسية | عربي و دولي غضب لبنانيّ على خلفيّة تصريحات العاروري الأخيرة

على خلفيّة تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، انتقد مسؤولون حكوميّون بارزون في لبنان ما ذهب إليه العاروري في علاقة بالاحتجاجات اللبنانية التي استجدّت في الأشهر الماضية.



حلّ صالح العاروري، القياديّ البارز بحركة المقاومة الإسلامية حماس، ضيفاً على قناة الأقصى يوم 15 من هذا الشّهر. وتطرّق اللقاء إلى مواضيع عدّة، منها مشروع الضمّ وموقف الحركة من هذا الملف السياسي الحارق. لكنّ الموضوع الذي أثار جدلاً داخل لبنان هو تخوين العاروري من ينتقد تدخّل حركته في الاحتجاجات الشعبيّة اللبنانية، واعتبر العاروري أنّ كلّ من ينتقد تحرّكات حماس في لبنان خادما بطريقة أو بأخرى لمصالح الكيان الإسرائيلي والولايات المتّحدة في المنطقة. لم تعجب هذه التصريحات الكثير من المسؤولين الحكوميّين في لبنان واعتبرها البعض تدخّلا غير مسؤول في شؤون دولة أجنبيّة.



من الجهة الأخرى، تحدّث البعض عن تجاهل العاروري المتعمّد للمؤشّرات التي تؤكّد استغلال أعضاء حماس لهذه الاحتجاجات بغرض تحسين وضعيّاتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ليس هناك اعتراض مبدئيّ على ذلك لأنّ الجميع يريد تحسين ظروفه، إلّا أنّ المعيب هو استغلال النفوذ السياسيّ على حساب الشعب اللبنانيّ والفلسطيني المقيم في لبنان على حدّ سواء.



آخرون عبّروا عن رفضهم للتصريحات الجدليّة التي أدلى بها العاروري، كونها لا تدعم مجهودات الوحدة بين الشعب الفلسطيني واللبناني، وتدفع في اتجاه الكراهيّة والتخوين والطّائفيّة.



هناك علاقات تاريخية وطيدة تجمع الشعب اللبناني بالشعب الفلسطيني. لا ينبغي أن تتوتّر هذه العلاقات بسبب تصريحات بعض السياسيّين. في المقابل، يعتقد الكثير أنّ من المهم في هذه الفترة الحسّاسة تجنّب إثارة العداوات مع شعوب صديقة للشعب الفلسطيني لأنّها سندها في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة القادمة.



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