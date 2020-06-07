الرئيسية | عربي و دولي ظل العدوى يعطل مطاري بكين.. وذعر صيني من عودة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا، الأربعاء، أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة.

وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" إنّه تمّ إلغاء 1225 رحلة كان مقرّرا أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70 بالمئة من الرحلات التي كانت مقرّرة أساسا.

أعلنت السلطات في مدينة بكين‭‭ ‬‬رصد 31 حالة إصابة‭‭ ‬‬جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الثلاثاء، ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للحد من انتشار المرض.

وقالت هيئة الصحة بالمدينة، في بيان نشر في حسابها على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن 19 من الحالات الجديدة تم رصدها في منطقة فنجتاى بجنوب غرب البلاد، حيث ظهرت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا لمعدل الإصابات في بكين، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية تفشي الفيروس مجددا في البلد الذي ظهر فيه كورونا لأول مرة نهاية العام الماضي.

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