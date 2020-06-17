الرئيسية | عربي و دولي رقم مخيف .. كورونا تدمر حياة الوافدين في السعودية

وطنا اليوم-عمان:أشار تقرير اقتصادي أجرته شركة جدوى للاستثمار، توقت فيه مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري.

وجاء في التقرير أن أكثر القطاعات تضررا، التي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني.

وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات السعودية إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.

ورجحت الشركة أن يشهد معدل البطالة وسط السعوديين خلال العام الجاري بعض التحرك، إلا أن هذا المعدل سيبقى دون تغيير عند 12% حتى نهاية عام 2020.

وقالت إن نظام الساند الذي يدعم بقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى توقع إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية المغادرة، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

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