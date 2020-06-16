الرئيسية | عربي و دولي السعودية .. 41 حالة وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة".

ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723 منها 1910 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة 1629 إلى العاصمة الرياض، و477 إلى جدة، و224 في مكة المكرمة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1650 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

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