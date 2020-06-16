 وطنا نيوز -الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية
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الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية
التاريخ : 16-06-2020 03:23:22 المشاهدات: 1428

وطنا اليوم-عمان:شن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام مدن عدة في الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون لديه.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سبسطية بشمال مدينة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة".

وفي بلدة يعبد بجنوب غرب مدينة جنين، تم اعتقال شابين ومداهمة عدة منازل، كما تم اقتحام عدة أحياء بمدينة رام الله واعتقال 10 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون سابقا.

وشهد فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بعض الأحياء التي تم اقتحامها.


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