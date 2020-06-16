مستشار الأمن القومي السابق يكشف أسرارا عن ترامب

وطنا اليوم - سيتحدث مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، جون بولتون، الأحد القادم، مع المضيفة مارثا راداتز، على شبكة “إيه بي سي نيوز” في أول مقابلة له منذ إعلان دار نشر “سايمون آند شوستر” عن نشر كتاب “مذكرات البيت الأبيض” بعد محاولات جادة من الإدارة لمنع تداول الكتاب.

وأفادت الشبكة أن بث المقابلة سيكون في وقت ذروة المشاهدة، حيث سيقدم بولتون سرداً مباشراً للحظات الحاسمة بما في ذلك الاجتماعات الخاصة في المكتب البيضاوي وقمة الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي والاجتماعات التاريخية للرئيس مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ.

وقالت الشبكة في بيان إن بولتون سيقدم، لأول مرة، روايته للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 يوليو 2019 بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومناقشة لماذا لم يشهد خلال مساءلة الرئيس.

وقد عمل بولتون كمستشار للأمن القومي لترامب من أبريل 2018 إلى سبتمبر 2019، ورد ترامب على ادعاءات بولتون، مجادلاً بأن مساعده السابق يحاول فقط بيع الكتاب.

وقال ترامب إنه لم يخبر بولتون أبداً بأن المساعدة لأوكرانيا كانت مرتبطة بالتحقيقات في الديمقراطيين، وخاصة بجو بايدن وعائلته.

وتخطط إدارة ترامب لرفع دعوى قضائية تمنع إصدار الكتاب في الأسبوع المقبل.

وقد خضع كتاب بولتون” الغرفة التي حدث فيها” لمراجعة قوية غير مسبوقة بحجة أن الكتاب يتضمن معلومات سرية حساسة.

وحذر نائب مستشار البيت الأبيض، جون ىيزنبيرج في رسالة لمحامي بولتون من أن نشر الكتاب قد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قد يواجه “مشكلة جنائية” إذا لم يوقف نشر كتاب ينتقد الرئيس بشدة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض يوم الاثنين أن بولتون “سينتهك القانون” لأن المحادثات مع الرئيس “سرية للغاية”.

وذكر النائب العام وليام بار للصحافيين أن الكتاب لم يمر “بعملية” لمراجعة المواد السرية.