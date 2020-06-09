الرئيسية | عربي و دولي مش هيعدي على خير.. وزيرة مصرية تتوعد ميليشيات ليبيا

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب مصطفى بكري، الأحد، بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية لدى القاهرة، في أعقاب تداول مقطع فيديو مزعوم لإهانة عمال مصريين في مدينة ترهونة التي سيطر عليها الجيش الليبي مؤخرا.

كما طالب بكري في تغريدة على حسابه بتويتر، بـ"تقديم شكوى للأمم المتحدة تحمل الوفاق مسؤولية اختطاف العمال المصريين من المناطق التي يعملون فيها.

من جهتها، استنكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في بيان لها ما تضمنه المقطع وأشارت إلى أنها تحقق في تبعية المجموعة التي عذبت العمال المصريين، واعتبرت ما حدث "عملا إجراميا مخالفا لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية"، وفقا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وعلّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".





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