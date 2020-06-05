عباس يتجول في رام الله ويحث على ارتداء الكمامات

وطنا اليوم-عمان:شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة التزام المسؤولين والمواطنين باجراءات الوقاية والسلامة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحفاظا على سلامتهم ومصالحهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، رافقه خلالها رئيس الوزراء محمد اشتية وعدد من المسؤولين.

واعرب الرئيس عن ثقته بتجاوز هذه الازمة، من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والمتمثلة بارتداء الكمامات ومنع التجمعات.