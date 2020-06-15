تونس تعلن انتصارها على فيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ "إن بلاده فازت في معركتها" على فيروس كورونا مع انحسار انتشار الفيروس وانخفاض عدد الإصابات إلى نحو خمسين فقط.

وأضاف الفخفاخ، مساء الأحد، أن أغلب الإصابات المسجلة حاليا تأتي من الوافدين على تونس، والذين يتم إخضاعهم للحجر الصحي. "لقد انتصرت تونس في معركتها على فيروس كورونا"، هكذا صرح رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ الأحد.

وأوضح الفخفاخ أن انحسار انتشار الفيروس وتراجع عدد الإصابات إلى نحو خمسين فقط، يعتبر إشارة واضحة للسيطرة على الوباء القاتل في البلاد.

وتعتبر أغلب الإصابات الحالية ناجمة عن الوافدين على تونس ويخضعون للحجر الصحي.

لقد أعلنت تونس التي ستفتح حدودها في 27 حزيران أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيتعين على التونسيين العائدين من الخارج، تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية"، بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما".