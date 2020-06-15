 وطنا نيوز -وزيرة الإعلام اللبنانية أرفض المس بالاعلاميين والصحفيين
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وزيرة الإعلام اللبنانية أرفض المس بالاعلاميين والصحفيين
التاريخ : 15-06-2020 09:29:20 المشاهدات: 1049

وطنا اليوم - اكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "ما حدث في 6 حزيران الفائت كان مرتقبا، وهناك اجراءات قامت بها الحكومة قبل هذا اليوم وخلاله وبعده"، وقالت: "لا شك أننا مررنا في مطبات عدة من الممكن أن تتكرر، لذلك يجب ان نكون استباقيين، وعلينا أن نمنع المندسين من استغلال الأهداف النبيلة للحراك".

وقالت عبد الصمد في مداخلة عبر قناة NBN: "على الأجهزة الأمنية حماية الصحافيين خلال التغطية المباشرة. كنا نتابع خلال النهار وبترقب، وعندما اكتملت المعطيات، دعوت المجلس الوطني للاعلام إلى اجتماع طارئ كي نرصد المشهد الاعلامي لمعرفة ما حدث، ومن استطاع نقل المعلومة الصحيحة وأضاء عليها، ومن من الممكن ان يكون قد نقل الشرذمة التي لم تنقل الهدف".


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