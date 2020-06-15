الرئيسية | عربي و دولي الصين تعزل 10 أحياء أخرى في بكين بعد ظهور إصابات جديدة

وطنا اليوم-عمان:فُرض حجر صحّي على عشر مناطق سكنيّة إضافيّة في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية الإثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.

وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

وأعلن مسؤولو الصحّة الصينيّون تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ الإثنين في البلاد، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية.

وفي المجموع، هناك حاليا 177 شخصًا مصابين بالفيروس في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل أيّار/مايو.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط)، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلّية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقًا واسعًا وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

ويُعدّ تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقاً لبقيّة العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أميركا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.

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