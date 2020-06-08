إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، إن ثلاثة من حراس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبينت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أنه في إطار الفحص الروتيني للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، تبينت إصابة 3 من حراس الأمن في منزل نتنياهو بالفيروس، حيث كانت عيناتهم إيجابية.

وفيما يتعلق بنتنياهو، فقد أوردت الصحيفة أنه أجرى فحصا للفيروس، وكانت عينته سلبية، مشيرة إلى أنه لم يُطلب منه البقاء في عزلة، أو في الحجر الصحي، كون هؤلاء الحراس الثلاثة ليسوا في جواره.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو خضع غير مرة لفحص كورونا، وجميعها كانت عينات سلبية.

وتم تسجيل حوالي 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في إسرائيل، في حين بلغت الوفيات 300 وفاة.