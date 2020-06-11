الرئيسية | عربي و دولي السعودية ترفع أسعار البنزين 34%

وطنا اليوم-عمان:قررت السعودية رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد، مشيرة إلى أن التطبيق الأسعار الجديدة سيكون ابتداء من الخميس 11 حزيران 2020.

وبلغت الأسعار لبنزين 91 نحو 0.90 ريال، وبنزين 95 نحو 1.08 ريال، والديزل 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال.

وأكد أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأشارت شركة أرامكو إلى أنها توفر أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل على البنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر