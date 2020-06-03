الرئيسية | عربي و دولي الحسم خلال أيام ..الصحة العالمية تبحث في إقامة موسم الحج

وطنا اليوم-عمان:قالت منظمة الصحة العالمية إنها تبحث مع المملكة العربية السعودية إمكانية إقامة موسم الحج لهذا العام.

وذكرت داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن ”حسم مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا، قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وقبل يومين نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدران مطلعان على الأمر، إن السلطات تفكر الآن في السماح ”بأرقام رمزية فقط“ هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية.

وأفاد مصدر آخر مطلع على الأمر، أنه من خلال الإجراءات الصارمة، تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون، وفي الموسم الماضي بلغ عدد الحجاج 2.6 مليون.

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