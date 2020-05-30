الرئيسية | عربي و دولي ترامب يشكك بسبعيني أسقطته الشرطة أرضا ويحذر من فخ

وطنا اليوم-عمان:هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رجلا سبيعينا أسقطته الشرطة أرضا خلال الاحتجاجات ضد العنصرية، وسال الدم من رأسه، قائلا إنه ربما يكون فخا لرجال الشرطة.

وفي تغريدة على صفحته الرسمية، قال ترامب إن المحتج سقط أرضا، بشكل أقوى مما تم دفعه، وإنه ربما ينتمي إلى جماعة "أنتيفا" التي تثير الشغب.

وتساءل ترامب: "لقد شاهد الفيديو، هل يمكن أن يكون فخا؟".

وفي بوفالو بنيويورك حيث وقعت الحادثة، أوقف شرطيان عن العمل بدون أجر بعد أن ظهرا في مقطع فيديو يدفعان محتجاً عمره 75 عامًا سقط وأصيب بجرح في رأسه.

وقال رئيس بلدية المدينة بايرون براون الذي نشر العقوبة على تويتر، إنه ومفوض الشرطة "شعرا باستياء" شديد بعد مشاهدة الفيديو.

وقال بيان للشرطة في وقت سابق إن الرجل الذي فقد وعيه ونزف بشدة من الرأس "تعثر وسقط".





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