الرئيسية | عربي و دولي وفاة والدة المهندس الأول في كتائب القسام يحيى عياش

وطنا اليوم-عمان:توفيت فجر الثلاثاء، والدة الشهيد يحيى عياش المهندس الأول في كتائب القسام بعد صراع طويل مع المرض، في قرية رافات شمال الضفة.

والشهيد المهندس يحيى عبد اللطيف عياش، ولد في 6 ايار عام 1966، بقرية رافات بالضفة المحتلة، ودرس في قريته حتى أنهى الثانوية العامة بتفوق والتحق بجامعة بيرزيت، وتخرج من كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية في عام 1988، تزوج إحدى قريباته وأنجب منها ولدين هما البراء ويحيى.

وقد وصفته قيادة الاحتلال بعدة ألقاب منها(الثعلب، العبقري، الرجل ذو الألف وجه، الأستاذ، المهندس)، وكان المطلوب رقم 1 لديهم.

وعقب مذبحة المسجد الإبراهيمي في شباط 1994 طور أسلوبًا بالهجمات سمي "العمليات الاستشهادية"، واعتبر مسؤولا وقتها عن سلسلة من هذا النوع من الهجمات، مما جعله على رأس المطلوبين للاحتلال.

وسخر الاحتلال لاغتياله مئات من العملاء والمخبرين إلى أن استطاعوا اغتياله في الـ 5 من يناير 1996 بزرع عبوة ناسفة في هاتف محمول كان يستخدمه بمنزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد نفذت كتائب القسام سلسلة من الهجمات ثأرًا ليحيى أدت إلى مصرع نحو 70 إسرائيلياً وجرح مئات آخرين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر