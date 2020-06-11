الرئيسية | عربي و دولي أردوغان: حفتر قد يخرج من العملية بأي لحظة

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الإثنين-الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2020، إنه بحث الصراع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة، وإنهما اتفقا على "بعض القضايا" المتعلقة بالتطورات هناك.

وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون "تي.آر.تي" الرسمي: "قد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمتنا الهاتفية. اتفقنا على بعض القضايا".

وقرر الجانبان، حسب وكالة الأناضول، مواصلة التعاون الوثيق فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار بليبيا، الجارة البحرية لتركيا في المتوسط.

بخصوص العملية الانتقالية في ليبيا قال أردوغان إنه "قد يتم إخراج حفتر من العملية في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك".

أضاف الرئيس أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات في ليبيا وقال: "كان لدى بوتين تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ انقلاب الجنرال خليفة حفتر على الحكومة الليبية الشرعية وإعلانه الهجوم على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019.

لكن قوات الحكومة الليبية كبّدت ميليشيا حفتر في الفترة الأخيرة، خسائر فادحة، وطردتها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

كما حرر الجيش الليبي"الوفاق الوطني" مدينة ترهونة، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت (شرق)، أحد معاقل مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر