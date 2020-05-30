نواب ديمقراطيون يجثون على ركبة واحدة تكريماً لفلويد

وطنا اليوم-عمان:قام نواب ديمقراطيون، بينهم رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، بالجثو على ركبة واحدة، تكريماً لجورج فلويد الذي قُتل في 25 مايو/أيار على يد الشرطة الأمريكية في مينيابوليس.

النواب ظهروا وهم يرتدون أوشحة مستوحاة من الألوان المرتبطة بالتراث الإفريقي، وجثوا لمدة ثماني دقائق و46 ثانية، في إشارة منهم للمدة التي وضع فيها ضابط الشرطة الأبيض ركبته على عنق فلويد البالغ 46 عاماً، وهو ما أدى إلى وفاته.

مشروع "إنهاء وحشية الشرطة ": نواب الكونغرس الديمقراطيون لم يكتفوا بالتضامن مع فلويد بهذه الطريقة، بل كشفوا عن مشروع قانون يسعى إلى "إنهاء وحشية الشرطة ومساءلة الشرطة (و) تحسين الشفافية في عمل الشرطة"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر انضما إلى ما يقرب من عشرين نائباً في قاعة التحرير، التي سُميت بهذا الاسم تكريماً للسود المشاركين في تشييد مبنى الكابيتول الأمريكي في القرن الثامن عشر.

النواب الديمقراطيون قالوا إن مشروع قانونهم يهدف إلى إحداث "تغيير هيكلي هادف يضمن حق كل أمريكي في الأمان والعدالة المتساوية".

فيما ذكر بيان أن التشريع يسعى إلى "إنهاء وحشية الشرطة ومساءلة الشرطة (و) تحسين الشفافية في عمل الشرطة".

بيلوسي تحدثت بعد ذلك عما سمته بـ"استشهاد جورج فلويد" والحزن على الرجال والنساء السود الذين عُنفوا وقُتلوا على أيدي الشرطة"، مؤكدة أن "حركة المعاناة القومية تتحول إلى حركة عمل وطني"، ومن شأن قانون العدالة والشرطة، الذي تم تقديمه في مجلسي الكونغرس، أن يسهل محاكمة الضباط على الإساءات، مع إعادة النظر في كيفية تجنيدهم وتدريبهم.

لكن المشروع ينتظر تمريره في مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية للجمهوريين.

مقتل فلويد: تتواصل الاحتجاجات الغاضبة ضد العنصرية في أمريكا وفي دول أوروبية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد بمدينة مينيابوليس في 25 مايو/أيار، في أثناء اعتقاله بعدما ضغط شرطي على رقبته.

في مقطع فيديو انتشر وأثار ضجة كبيرة، يظهر رجل شرطة أبيض يدعى ديريك تشوفين ضغط بركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق، بينما هو مثبَّت على الأرض. وسُمع فلويد وهو يستغيث قائلاً: "لا أستطيع أن أتنفس".