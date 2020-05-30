القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة في دبي

وطنا اليوم-عمان:اعتقل جهاز أمن الدولة في دبي أمير فاتن مكي، أخطر قيادات العصابات المنظمة.

وفي إنجاز أمني جديد لإمارة دبي وضمن عملية نوعية تمت مساء الأربعاء، ألقى جهاز أمن الدولة في دبي القبض على المدعو أمير فاتن مكي، وهو دنماركي الجنسية، ويُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظمة النشطة في مجالات إجرامية عدة مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

** مدرج على قوائم الإنتربول

وصرح مسؤول أمنى في دبي أن مكي هو من المدرجين على قوائم "الإنتربول" لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وأنه كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية الأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك.

وأوضح المسؤول الأمني أن أمير مكي تردد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة.

وقال مسؤول جهاز أمن الدولة في دبي إنه بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي.

وبيّن المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.