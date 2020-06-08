 وطنا نيوز -مينيابوليس تعتزم تفكيك إدارة الشرطة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مينيابوليس تعتزم تفكيك إدارة الشرطة
التاريخ : 05-06-2020 10:15:57 المشاهدات: 497

وطنا اليوم-عمان: أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكية، عن خطط "لتفكيك" إدارة الشرطة في المدينة، التي يتهم أحد ضباطها، بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب جيريما إليسون عضو المجلس وابن المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون: "عندما نفعل ذلك، لن نقوم بتعديل هذه المديرية من جديد. سنعيد التفكير جذريا في نهجنا تجاه الأمن الاجتماعي العام".

 وأكدت رئيسة المجلس ليزا بندر، هذه المعلومات. وقالت: "نعم ، نحن سنقوم بتفكيك إدارة شرطة مينيابوليس واستبدالها بنموذج ثوري جديد للأمن العام".

بدورها ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية أن مجلس المدينة سيصوت الجمعة على حزمة الإصلاحات الأولى في إدارة الشرطة.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات بتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق