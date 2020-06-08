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مينيابوليس تعتزم تفكيك إدارة الشرطة
وطنا اليوم-عمان: أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكية، عن خطط "لتفكيك" إدارة الشرطة في المدينة، التي يتهم أحد ضباطها، بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.
وأكدت رئيسة المجلس ليزا بندر، هذه المعلومات. وقالت: "نعم ، نحن سنقوم بتفكيك إدارة شرطة مينيابوليس واستبدالها بنموذج ثوري جديد للأمن العام".
بدورها ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية أن مجلس المدينة سيصوت الجمعة على حزمة الإصلاحات الأولى في إدارة الشرطة.
وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات بتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.
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