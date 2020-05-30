الرئيسية | عربي و دولي كورونا يجتاج البرازيل والأرجنتين والمكسيك

وطنا اليوم-عمان:تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن 1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا

وبذلك وصلت حصيلة وفيات الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 34،021 حالة، وهي تأتي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.

هذا ودقت رابطة الشعوب الأصلية في البرازيل ناقوس الخطر، مع ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين الشعوب الأصلية، لأكثر من 5 أضعافه في شهر واحد.

وأكدت منظمة APIB التي تجمع تحت مظلتها 305 قبائل في البرازيل، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بين السكان الأصليين بلغت بحلول الأول من يونيو الجاري 182 حالة، بعدما كانت عند 28 في نهاية أبريل الماضي.

وقال أحد سكان قرية سورورو التي يقطنها شعب إتاماريه سوروي، إن الفيروس أودى مؤخرا بحياة أحد شيوخ القبيلة وأصاب العديد من السكان، حيث أن الحكومة البرازيلية لم تزود القبيلة باختبارات الكشف عن الفيروس.

وتتناقض البيانات المقدمة من الحكومة البرازيلية مع تلك التي تصدرها APIB، حيث أكدت السلطات المركزية وفاة 59 شخصا من الشعوب الأصليين في المحميات بالمرض.

من ناحيته أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، تمديد الحظر الشامل في العاصمة بوينس آيرس ومناطق أخرى بسبب حالات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا، حتى الـ28 من يونيو الجاري.

وأشار فرنانديز، إلى أن القرار تم اتخاذه عقب تجاوز البلاد 20 ألف حالة مؤكدة في وقت سابق من الخميس.

وأكد أن "الحظر الذي فرض منذ 20 مارس الماضي، والذي كان من المقرر أن يرفع في 7 يونيو، تم تمديده بسبب حالات الإصابة المرتفعة"، على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض مناطق البلاد.

ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة، بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد، حيث لا تسمح لسكان المدن الكبرى بمغادرة منازلهم، إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ، أو شراء الغذاء ولوازم الأسرة.

وفي أمريكا اللاتينية أيضا، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل رقم قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، عقب إعلانها عن 4 آلاف و442 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد الجديدة المسجلة رفعت إجمالي الإصابات بالبلاد ليصل إلى 105 آلاف و680 حالة.

وتابعت: "تم تسجيل 816 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 12 ألفا و545 حالة وفاة".

وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.

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