وطنا اليوم-عمان:اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.

وقالت لتلفزيون "زد.دي.إف" عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة: "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".

وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل.

وأضافت: "أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

المصدر: "رويترز"