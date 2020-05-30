 وطنا نيوز -ميركل: مقتل فلويد حدث فظيع وأسلوب ترامب "مثير للجدل"
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ميركل: مقتل فلويد حدث فظيع وأسلوب ترامب "مثير للجدل"
التاريخ : 05-06-2020 09:57:51 المشاهدات: 1021

وطنا اليوم-عمان:اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.

وقالت لتلفزيون "زد.دي.إف" عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة: "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".

وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل.

وأضافت: "أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

المصدر: "رويترز"


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