 وطنا نيوز -أوباما يحيي المتظاهرين: التغيير قادم.. وبايدن يدعو للتلاحم
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أوباما يحيي المتظاهرين: التغيير قادم.. وبايدن يدعو للتلاحم
التاريخ : 04-06-2020 10:37:40 المشاهدات: 796

وطنا اليوم-عمان:وجّه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الأربعاء، تحيّة للمتظاهرين، الذين خرجوا لليوم التاسع على التوالي؛ احتجاجا منهم على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد بيد الشرطة.

وقال أوباما في خطاب عبر "زوم" نشرته وسائل إعلام أمريكية، إن على الشباب الأمريكي من أصول أفريقية "الشعور بالأمل حتى عند الغضب، لأن التغيير قادم".

وأضاف أن "ما يحدث هو من أنواع التغييرات الملحمية بتاريخ الولايات المتحدة"، وتابع بأن "هناك شيئا مختلفا".

وفي رسالة للمتظاهرين، قال ترامب إن النزول إلى الشارع ليس بكاف للتغيير، وإن عليهم التوجه لصناديق الاقتراع في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، في إشارة للانتخابات الرئاسية.

بدوره، غرد المرشح الديمقراطي للانتخابات، جو بايدن، بأن على جميع الرافضين للسياسات العنصرية التلاحم والتكاتف.

وأضاف: "إذا وقفنا معا، سنرتفع معا، وسنصبح أقوى من ذي قبل".

ودعا بايدن إلى "أمة أكثر مساواة وعدالة وأكثر أملا".

وعمّت المظاهرات عشرات المدن الأمريكية، في وقت سجل فيه الرئيس ترامب أول تراجع، بقوله إن نزول الجيش من المرجح ألّا يكون ضروريا.


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