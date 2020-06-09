الرئيس الأمريكي يتراجع والاحتجاجات على مقتل فلويد تتواصل

وطنا اليوم-عمان:واصل المحتجون في الولايات المتحدة خروجهم في مسيرات حاشدة لليوم التاسع على التوالي؛ رفضا للعنصرية التي أودت بحياة جورج فلويد على يد الشرطة.

وفي واشنطن، تواصلت الاحتجاجات لليوم السادس في محيط البيت الأبيض، في ظل إغلاق تام للشوارع المؤدية إليه.

وشهد محيط البيت الأبيض حشودا غير مسبوقة، هتفت ضد العنصرية، وسط مشاركة لافتة من البيض، الذين تجاوزت أعدادهم السود في عدة تجمعات بواشنطن.

وافترش آلاف المحتجين الأرض في عدد من الولايات، وقام آخرون بتقليد حركة ضابط الشرطة القاتل، تعبيرا عن رفضهم للعنصرية.

أول تراجع

وعلى وقع تزايد الاحتجاجات الغاضبة، سجل الرئيس دونالد ترامب أول تراجع بطريقة غير مباشرة، إذ قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات.

وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون نيوزماكس، ردا على سؤال عما إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل جورج فلويد: "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في السابق إنه قد يستعين بقوات الجيش في الولايات التي تخفق في كبح الاحتجاجات العنيفة.

وبرغم تصريح ترامب، إلا أن قوات الحرس الوطني لا تزال تنتشر في عشرات المدن، بحجة منع أي أعمال عنف قد تحصل.

قضية القتل

قال المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون، الأربعاء، إنه إذا حصل الادعاء على أدلة تدعم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين في قضية جورج فلويد، فسوف يتم تقديمها لهيئة محلفين.

وعند سؤاله خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.إن) عن احتمال توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى، قال إليسون: "نواصل جمع الأدلة، وإذا حصلنا على دليل يدعم ذلك، فسوف نضعه أمام هيئة محلفين. سنقدم ذلك. طرحنا حاليا أقصى حد ممكن من التهم الأخلاقية".

أما الضباط الثلاثة الآخرون (جي ألكسندر كوينج وتوماس لين وتو ثاو)، فيواجهون جميعا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.

وقال إليسون: "أعلم أننا نطلب من الكثير من الناس أن يمنحونا الوقت". وطلب النائب العام من أي شخص لديه معلومات عن القضية التعاون مع التحقيق، لكنه رفض التعليق علنا على الأدلة في القضية، "لأنه من الصعب القيام بذلك، أطلب الآن الصبر المستمر".

وأضاف أن المحاكمة في هذه القضية "لن تكون بالأمر السهل.. إن كسب الإدانة سيكون أمرا صعبا".