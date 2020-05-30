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صحيفة: ترامب يحاول حل النزاع بين السعودية وقطر
وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول مع الإمارات والسعودية لفتح أجوائهما أمام الخطوط الجوية القطرية بحسب ما ورد لصحيفة وويل ستريت جورنال .
ويوضح المقال أن هذا مصدر لتجديد الموارد المالية لطهران، والتي تريد واشنطن منعها تمام .
وقال مصدر أمريكي: "إن تدفق الأموال إلى الخزانة الإيرانية عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية تقريبا مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لنا .
فإن إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي بحسب وول ستريت جورنال .
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