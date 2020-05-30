صحيفة: ترامب يحاول حل النزاع بين السعودية وقطر

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول مع الإمارات والسعودية لفتح أجوائهما أمام الخطوط الجوية القطرية بحسب ما ورد لصحيفة وويل ستريت جورنال .

وبحسب المصادر فإن الأزمة الدبلوماسية المستمرة في المنطقة للسنة الرابعة تمنع الولايات المتحدة من ممارسة ضغوط كاملة على إيران.. فإن حظر دخول الطائرات القطرية إلى المجال الجوي للدول العربية المجاورة يجبر الدوحة على استخدام المجال الجوي الإيراني .

ويوضح المقال أن هذا مصدر لتجديد الموارد المالية لطهران، والتي تريد واشنطن منعها تمام .

وقال مصدر أمريكي: "إن تدفق الأموال إلى الخزانة الإيرانية عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية تقريبا مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لنا .

فإن إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي بحسب وول ستريت جورنال .