 وطنا نيوز -صحيفة: ترامب يحاول حل النزاع بين السعودية وقطر
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
صحيفة: ترامب يحاول حل النزاع بين السعودية وقطر
التاريخ : 04-06-2020 10:12:38 المشاهدات: 1075

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول مع الإمارات والسعودية لفتح أجوائهما أمام الخطوط الجوية القطرية بحسب ما ورد لصحيفة وويل ستريت جورنال  .

وبحسب المصادر فإن الأزمة الدبلوماسية المستمرة في المنطقة للسنة الرابعة تمنع الولايات المتحدة من ممارسة ضغوط كاملة على إيران.. فإن حظر دخول الطائرات القطرية إلى المجال الجوي للدول العربية المجاورة يجبر الدوحة على استخدام المجال الجوي الإيراني .

ويوضح المقال أن هذا مصدر لتجديد الموارد المالية لطهران، والتي تريد واشنطن منعها تمام .

وقال مصدر أمريكي: "إن تدفق الأموال إلى الخزانة الإيرانية عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية تقريبا مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لنا .

فإن إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي بحسب وول ستريت جورنال . 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق