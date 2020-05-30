الرئيسية | عربي و دولي بقرار مفاجئ .. مصر تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج

وطنا اليوم-عمان:في تطور جديد يمهّد لعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية، قررت السلطات المصرية إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج للبلاد.

واكتفت السلطات المصرية بتوقيع الركاب العائدين من الخارج، على الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وفي السياق، أشارت مصادر في مطار القاهرة، الى أن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت.

يأتي ذلك يعد إخضاعهم "العائدين من الخارج" لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

أما بشأن من تظهر عليهم أعراض الكورونا، عقب عودتهم من الخارج سوف يتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

يأتي ذلك تمهيداً لعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس داخل البلاد.

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