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شبح “كورونا” لا ينتهي.. تحذير من موجة ثانية قد تكون مدمرة
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من “كوفيد-19″، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا. وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: “الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية”.
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