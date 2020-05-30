نحو مزيد من القيود على حماس في تركيا؟

وطنا اليوم-عمان:من المعلوم أنّ العلاقات التركيّة الحمساويّة جيّدة في السنوات الماضية، إلّا أنّه لا حليف دائم ولا عدو دائم في السياسة. يقولون متابعون أنّ المستجدّات الأخيرة لم تكن في صالح هذه العلاقة السياسيّة المتينة، ولعلّ أزمة فيروس كورونا قد أبدت بعض ما كان مخفيّاً إلى وقت قريب.

تحدّثت تقارير إقليمية ودوليّة عن تحوّل استراتيجي في مسار العلاقة التي تجمع أنقرة بحركة المقاومة الإسلاميّة حماس، هذه الحركة التي تتخذ من غزّة مقرّاً رئيسياً لها وتنشط كثيراً في تركيا وخاصّة في إسطنبول. حسب تحليلات كثيرة، تسبّب تحرّكات حماس في تركيا مشاكل ديبلوماسية كثيرة لهاته الأخيرة لأنّ حماس تجمع بين العمل السياسي والعسكري ما يجعلها تصنف حركة إرهابية في دول متفرقة من العالم.

من بين التقارير التي تسلّط الضوء على هذا الملف تقرير صحيفة "تليغراف" البريطانية، وقد تحدث عن كون تركيا إلى وقت قريب ملاذاً آمناً لقيادات حركة حماس رغم معارضة تل أبيب لذلك.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ناشطين بارزين بالحركة يستخدمون إسطنبول لتوجيه العمليات في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك محاولة اغتيال وقعت في وقت سابق من هذا العام كانت تستهدف رئيس بلدية القدس.

ونقلت "تليغراف" عن مسؤولين إسرائيليين القول إن تركيا كانت وافقت على اتفاق مع إسرائيل، بوساطة أميركية عام 2015، لوقف السماح لحركة حماس بالتخطيط لهجمات من أراضيها، إلا أنها لا تلتزم به. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر "يثير خصومة بين البلدين، رغم أنهما يحتفظان بعلاقات دبلوماسية".

كما تحدّث التقرير عن استغلال تركيا تواجد حماس على أراضيها من أجل إبقائها رهينة حساباتها السياسية والاستراتيجية، وبالتالي استعمالها كورقة ضغط على إسرائيل، ممّا سيعود عليها بالمنفعة ويحسّن شروط تفاوضها.

تعلم تركيا أنّ حماس تسبّب لها مشاكل ديبلوماسية مع دول تجمعها بها علاقات اقتصادية وسياسية، وليست إسرائيل إلّا مثالاً على ذلك، إذ تصنّف حماس كحركة إرهابية في مناطق كثيرة من العالم، ولعلّ تركيا تحاول الضغط على حماس أكثر وتتوسّل في ذلك فيروس كورونا، وبذلك ترضي شركاءها الاقتصاديّين ولا تغضب ورقتها الرابحة في المنطقة "حماس".