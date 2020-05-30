الرئيسية | عربي و دولي الجيش الأمريكي يتدخل لحماية واشنطن بـ 1600 جندي

وطنا اليوم-عمان:نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء الثلاثاء، نحو 1600 جندي من الجيش الأمريكي، لحماية العاصمة واشنطن.

ياتي ذلك بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن، بعد ما شهدته العاصمة الفدرالية الأحد أعمال شغب.

المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان راث هوفمان، قال في بيان له، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، من جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو ايار الماضي.

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