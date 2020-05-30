الرئيسية | عربي و دولي 10 قتلى باحتجاجات اميركا وترامب يصب الزيت على النار

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” في افتتاحيتها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك نحو عسكرة الأزمة بعدما صب الزيت على النار.

وأشارت إلى أن الرئيس، الذي أعلن عن نفسه “رئيس النظام والقانون” وأنه مستعد والحالة هذه لنشر الجيش لقمع المتظاهرين، كشف مرة أخرى عن عدم فهمه للسبب الذي دفع الأمريكيين الخروج إلى الشوارع.

الى ذلك أفادت السلطات الأمريكية بمقتل 3 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الليلة الماضية، ليصل عدد ضحايا الاضطرابات الأخيرة لنحو 10 أشخاص.

وأعلنت سلطات سيسيرو في ضواحي شيكاغو عن مقتل شخصين واعتقال 60 آخرين خلال أعمال الشغب التي طالت المدينة الصغيرة الليلة الماضية، دون ذكر أي معلومات حول أسباب سقوط القتيلين.

كما قتل شخص واحد في مدينة لاس فيغاس خلال اشتباكات مع الشرطة المحلية، التي قالت إن القتيل كان يحمل عددا من الأسلحة ونوى استخدامها ضد الضباط، وتم إطلاق النار عليه قبل أن يفارق الحياة في أحد المستشفيات المحلية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، استنادا إلى مسؤولين ومصادر مطلعة، بمقتل شخص 1 في مدينة مينيابوليس، و1 في شيكاغو، و3 في إنديانابوليس، و1 في لويسفيل، و1 في ديترويت.

وبلغت حصيلة القتلة خلال موجة الاضطرابات الأخيرة بالتالي، حسب التقارير الإعلامي، 10 أشخاص على الأقل.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية مترافقة بأعمال عنف أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو. المصدر: وكالات

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