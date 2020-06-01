 وطنا نيوز -إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا
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إندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب كورونا
التاريخ : 02-06-2020 11:43:09 المشاهدات: 1428

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام، بالنسبة لمسلمي هذه الدولة التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

وكانت السلطات السعودية قد صرحت مؤخرا بأن الحج والعمرة هذا العام معلقان لحين إشعار آخر.

المصدر: وكالات


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