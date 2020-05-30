الرئيسية | عربي و دولي مقتل جنديين أمريكيين بهجوم مسلح بقاعدة عسكرية

وطنا اليوم-عمان:قتل جنديان أمريكيان بهجوم مسلح بقاعدة جوية عسكرية بولاية نورث داكوتا، الثلاثاء، بحسب بيان لقيادة قاعدة "غراند فوركس" الجوية للجيش الأمريكي.

وبحسب البيان، تعرضت القاعدة لهجوم بالأسلحة النارية، في الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن تدابير فورية اتخذت لاحتواء الوضع من أجل حماية حياة بقية الجنود، وفتح تحقيق بالحادث، دون الإشارة فيما إذا كان الهجوم من داخل القاعدة أو خارجها.

ولفت إلى أنّ أسماء الجنديين المقتولين، سيعلن عنهما بعد 24 ساعة، دون الكشف فيما إذا تمّ القبض على المهاجمين، والمكان الذي شنوا منه الهجوم.

وبحسب موقع القاعدة على الإنترنت، تعد "غراند فوركس، الجوية، مركزا لطائرات بدون طيار من طراز، "آر كيو-4 غلوبال هوك" وهي طائرة استخبارات ومراقبة واستطلاع.

ويأتي مقتل الجنديين بوقت تشهد فيه الولايات المتحدة تظاهرات عارمة بعدة ولايات، رفضا لقتل شرطي مواطنا أمريكيا من ذوي البشرة السوداء خنقا تحت ركبته.

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