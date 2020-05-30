 وطنا نيوز -اقتراح لاحد الاغنياء في امريكيا لانهاء الفوضى التي تجتاح الولايات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
اقتراح لاحد الاغنياء في امريكيا لانهاء الفوضى التي تجتاح الولايات
التاريخ : 02-06-2020 09:21:11 المشاهدات: 1376

وطنا اليوم - طالب الملياردير الأمريكي من أصل إفريقي “روبرت جونسون”، سلطات بلاده دفع تعويضات للسكان السود في البلاد بقيمة 14 مليار دولار، بهدف الحد من عدم المساواة العرقية في البلاد.

ولفت رجل الأعمال الأمريكي إلى أن “الأموال المتأتية من التعويضات، ستخصص لتطوير “أعمال السود التجارية” وتحفيز الاقتصاد، وقال: “لقد مرت أكثر من 200 عام على العبودية، ولم يتم دفع أي تعويض عنها


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق