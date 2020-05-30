اقتراح لاحد الاغنياء في امريكيا لانهاء الفوضى التي تجتاح الولايات

وطنا اليوم - طالب الملياردير الأمريكي من أصل إفريقي “روبرت جونسون”، سلطات بلاده دفع تعويضات للسكان السود في البلاد بقيمة 14 مليار دولار، بهدف الحد من عدم المساواة العرقية في البلاد.

ولفت رجل الأعمال الأمريكي إلى أن “الأموال المتأتية من التعويضات، ستخصص لتطوير “أعمال السود التجارية” وتحفيز الاقتصاد، وقال: “لقد مرت أكثر من 200 عام على العبودية، ولم يتم دفع أي تعويض عنها