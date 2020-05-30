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عودة الاحتجاجات إلى لبنان مع تدهور الأوضاع الاقتصادية
وطنا اليوم-عمان:عاد المتظاهرون، الأحد، مجددا إلى الاحتجاج في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس بشأن "تردي الأوضاع المعيشية".
تخفيف إجراءات
وبدأت السلطات في لبنان صباح الاثنين تخفيف إجراءات "التعبئة العامة" لمواجهة فيروس كورونا، بعد إصدار وزارة الداخلية مذكرة عدلت بموجبها مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية، مع استمرار إقفال النوادي والملاعب الرياضية ودور السينما والملاهي والنوادي الليلية وصالات ألعاب الأطفال.
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