عودة الاحتجاجات إلى لبنان مع تدهور الأوضاع الاقتصادية

وطنا اليوم-عمان:عاد المتظاهرون، الأحد، مجددا إلى الاحتجاج في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس بشأن "تردي الأوضاع المعيشية".

وقطع محتجون الطريق عند أحد مداخل القصر الرئاسي اللبناني شرقي بيروت، وحاولوا اختراق الإجراءات الأمنية؛ مما أدى إلى مواجهات عنيفة بينهم وبين الحرس الجمهوري، قبل أن يتوجهوا بمسيرة إلى وسط بيروت.

مصادر في لبنان تحدثت عن استمرار الاحتجاجات الاثنين، وإقفال طرقات في الشمال، وطرقات فرعية في بيروت.

وكانت احتجاجات الاثنين ذات وتيرة أقل، مع وجود إعلان عن تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، منها تظاهرة حاشدة ظهر السبت المقبل في ساحة الشهداء في وسط بيروت تحت شعار رحيل السلطة الحالية، والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، وفق المراسلة.

تخفيف إجراءات

وبدأت السلطات في لبنان صباح الاثنين تخفيف إجراءات "التعبئة العامة" لمواجهة فيروس كورونا، بعد إصدار وزارة الداخلية مذكرة عدلت بموجبها مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية، مع استمرار إقفال النوادي والملاعب الرياضية ودور السينما والملاهي والنوادي الليلية وصالات ألعاب الأطفال.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 1233 حالة، وعدد الوفيات إلى 27 حالة.