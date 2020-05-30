الرئيسية | عربي و دولي إيران تعلن عن ثلاثة آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

وطنا اليوم-عمان:اعلنت إيران الإثنين عن حوالي ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ شهرين في البلاد، فيما حذرت السلطات الصحية من "ذروة خطيرة" جديدة لتفشي كوفيد-19.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 154 ألفاً و445، بعد تسجيل 2979 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وأضاف أن الفيروس أدى إلى وفاة 81 شخصاً خلال اليوم الماضي، بزيادة 18 وفاة عن حصيلة الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 7878 وفاة.

وبعد تراجع الإصابات في 2 أيار/مايو للمرة الأولى منذ شهرين، عادت إلى الارتفاع من جديد.

وشكك خبراء داخل إيران وخارجها في الأرقام الرسمية، مشيرين إلى أن الحصيلة الحقيقية للإصابات والوفيات قد تكون أعلى بكثير مما أعلن عنه.

وحذر المسؤولون الصحيون مراراً من الوضع في محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غرب إيران على الحدود مع العراق. وتبقى هذه المحافظة "حمراء" أي بأعلى مستوى تنبيه بحسب تصنيف السلطات، وهي الوحيدة التي أعيد فيها فرض تدابير العزل.

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