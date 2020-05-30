الرئيسية | عربي و دولي CNN: ترمب اختبأ في قبو مُحصن خلال المظاهرات

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، الاثنين، عن حادثة غريبة خلال الاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

ووفق الـ "cnn"، فان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نُقل إلى قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ)، وذلك مع تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض، الجمعة الماضية، وسط اطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

المصادر ذاتها أكدت ان الرئيس مكث في المخبأ لمدة أقل من ساعة قبل أن يصعد للأعلى مجددا.

وتشير مصادر الـ "cnn" الى أن زوجة الرئيس ميلانيا ترمب وابنهما بارون تم نقلهما إلى المخبأ أيضا.

وأثار موت المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.

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