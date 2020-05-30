الرئيسية | عربي و دولي الولايات المتحدة: 598 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:سجّلت الولايات المتحدة 598 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات كورونا بالبلاد. وبعد إحصائية اليوم ارتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد بفعل الفيروس إلى 104356، بينما بلغ عدد الإصابات المسجلة رسميّا بالفيروس مليونا و788 الفا و762 اصابة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية.

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